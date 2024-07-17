Втома та стрес. Чому виникає вигорання на роботі і як йому запобігти: поради експерта

Вигорання на роботі - поширене явище. Особливо серед тих працівників, хто щодня має справу з великими об'ємами інформації. За різними дослідженнями, до 60% офісних працівників можуть відчувати симптоми вигорання на певному етапі своєї кар'єри.

Чому виникає втома від роботи, до чого це призводить та як не вигоріти на роботі, якщо працюєте з великими об’ємами інформації, з'ясовувало РБК-Україна з директором департаменту кадрового супроводу та HR аутсорсингової компанії "Nota Group" Яною Декусар.

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Як часто виникає професійне вигорання у працівників

У дослідженні "Global Millennial Survey" компанії Deloitte зазначається, що 64% працівників відчувають вигорання на роботі, що може впливати на їх продуктивність і здоров'я.

У звіті Геллапа (Gallup) "State of the Global Workplace" зазначається, що близько 23% співробітників відчувають вигорання дуже часто або завжди, а ще 44% - іноді. А ВООЗ визнала вигорання окремим професійним феноменом та внесла його до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11).

З особливо високим ризиком стикаються працівники, які щодня обробляють великі об’єми даних. Цей процес часто вимагає високої концентрації та уважності, а це швидко виснажує когнітивні ресурси. Такі умови праці можуть викликати хронічний стрес і втому. Також до цього стану схильні ті, хто виконуює повторювані та монотонні завдання без можливості творчого вираження і професійного розвитку.

Основні причини вигорання

Проблема найчастіше є результатом довготривалого стресу на робочому місці, яким не вдається ефективно управляти. Дається взнаки й відсутність підтримки близьких та колег, відсутність балансу між роботою та особистим життям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показують, що одними з основних причин вигорання є постійне робоче навантаження та стрес.

Фото: Вигорання на роботі може статися через комплекс різних причин (Getty Images)

До вигорання можуть призвести такі фактори:

Високе навантаження: постійний тиск формує страх не виконувати завдання в строк, а в поєднанні з високим ступенем відповідальності це призводить до ще більшої втоми; Недостатня підтримка: це може призвести до відчуття ізольованості та безсилля перед викликами; Відсутність контролю над робочим процесом: відчуття втрати контролю над власними діями та результатами роботи теж веде до негативних наслідків; Конфлікти в колективі: негативні взаємини з колегами або керівництвом можуть поглиблювати стрес; Дисбаланс між роботою та особистим життям: недостатній час для фізичного і морального може призвести до виснаження та падіння мотивації.

До яких проблем призводить виснаженість роботою

Згідно з дослідженням Американської психологічної асоціації (APA), вигорання на роботі є основною причиною стресу у дорослих. Науковці також виявили, що вигорання може призвести до зниження загальної якості життя, проблем зі здоров'ям та навіть до зростання кількості самогубств.

Фізичні проблеми : вигорання часто супроводжується фізичними симптомами. Виникає хронічна втома, головні болі, проблеми зі сном та імунні дисфункції, проблеми з серцем;

: вигорання часто супроводжується фізичними симптомами. Виникає хронічна втома, головні болі, проблеми зі сном та імунні дисфункції, проблеми з серцем; Психологічні та емоційні складнощі : такий стрес часто супроводжується психічними та емоційними проблемами, виникає тривожність, депресія, втрата мотивації та інтересу до роботи і життя;

: такий стрес часто супроводжується психічними та емоційними проблемами, виникає тривожність, депресія, втрата мотивації та інтересу до роботи і життя; Труднощі з соціалізацією : вигорання може впливати на соціальні взаємини працівника з колегами, сім'єю та друзями;

: вигорання може впливати на соціальні взаємини працівника з колегами, сім'єю та друзями; Економічні питання: через зниження продуктивності людина може втратити роботу.

Що робити, щоб робота приносила радість: поради фахівця

По-перше, щоб не вигорати на роботі, треба вчасно відстежуватися свій стан. Як тільки відчуваєте роздратованість, втома, або інші неприємні відчуття що заважають нормально мислити, одразу треба відпочити, радить Яна Декусар.

"Розуміння свого стану - це також навичка, якій треба вчитись. Ніхто крім вас не зрозуміє, що ви відчуваєте, і в якому ви наразі ресурсі для тієї чи іншої роботи. Тільки ви особисто можете зрозуміти чи втомилися, чи ще в нормі", - каже вона.

По-друге, коли працюєш з великими об’ємами інформації або в режимі багатозадачності нонстоп, періодичне перемикання є важливим і корисним інструментом для мозку. Треба періодично зупинятись, переводити увагу на щось приємне та цікаве з іншої сфери й зробити невеличку паузу для вашого мозку.

По-третє, щоб не вигорати, можна використовувати добре нам знайому ще зі шкільних років систему "40-45хвилин заняття - 10-15 хвилин перерва". Особливо це працює там, де йдеться про виконання рутинної роботи.

Фото: Треба намагатися знаходити баланс між роботою й відпочинком (unsplash.com)

"Деякі навіть встановлюють таймер і через кожні 40 хвилин виходять на перекур чи попити каву. Чи переключаються на щось не пов’язане із роботою в інтернеті. Здавалося б, це смішно, але це дійсно працює, і мозок починає працювати ефективніше", - зауважує фахівець "Nota Group".

За словами Яни Декусар, вигорають в основному надемоційні люди з холеричним типом темпераменту, які підключають до своєї діяльність багато емоцій.

"Розуміючи, що ви саме такий емоційний трудоголик , "горите" своєю роботою та у вас в команді працюють люди з таким самим темпераментом, треба розуміти що ви вигораєте швидше. І давати собі та іншим більше відпочивати", - зауважує вона.

Окрема категорія - молодь, що переходить у доросле життя, і хоче довести що здатна на більше і вигоряє швидко. Або, навпаки, люди старшого віку, що втомлюються від своєї роботи швидше і яким уже складно працювати в шалених графіках.

Поза роботою не треба забувати регулярно знімати накопичений стрес, каже фахівець. Навантаження потрібно добирати індивідуально: декому підходить йога і пілатес, які розслаблюють тіло і зменшують емоційне напруження, а комусь краще займатися активними видами спорту. Приміром, бігом, плаванням тощо.

"Для декого це спокійна прогулянка парком чи час, проведений із домашніми улюбленцями чи за цікавою книгою. Також допомагають переключитися хобі і захоплення. Якщо не маєте хобі, то згадайте, чим ви хотіли займатися в юності і на що є час не вистачало часу. Або просто тим, що у вас викликає захоплення чи позитивні емоції", - радить Яна Декусар.

Під час підготовки публікації використані такі джерела: National Institute of Health, дослідження Американської психологічної асоціації (APA), дослідження Інституту Геллапа (Gallup), коментар HR-фахівця компанії "Nota Group" Яни Декусар для РБК-Україна.