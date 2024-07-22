Чому не варто нехтувати відпусткою й до чого призводить її відсутність: пояснення психолога

У сучасному темпі життя українці часто нехтують відпочинком і намагаються якомога більше часу присвятити роботі. Однак у погоні за бажанням продемонструвати високу продуктивність та заробити більше грошей є ризик отримати як емоційне, так і професійне вигорання.

Чому варто регулярно відпочивати від роботи і як зберегти на тривалий час продуктивність, РБК-Україна розбиралося із психологом Романом Зіненком .

Зміст:

Яка робота викликає найбільше виснаження

Іноді навіть творча робота може стати рутинною і призводити до відчуття втоми та слабкості. Психолог Роман Зіненко у коментарі для РБК-Україна зазначає, що мозок з часом починає деградувати через монотонність, і людина починає відчувати втому. Це може призвести до інтерпретації цього стану як загрози для виживання, що підвищує фізичне напруження та виснаження.

Він підкреслює, що на певному етапі людина може стати агресивною, сприймаючи кожне слово керівництва в багнети. Можуть виникати думки про зміну роботи або сфери зайнятості. Проте, за словами психолога, це все є проявом втоми. Він рекомендує у таких випадках переключитися на інше заняття і дозволити собі просто нічого не робити.

Психолог звертає увагу на ознаки, які вказують на необхідність відпустки:

важкість прокидання вранці;

відчуття втоми на початку робочого тижня;

небажання йти на роботу;

безпричинна роздратованість;

негативне сприйняття керівництва.

Фото: Тривала відсутність відпустки збільшує ризики професійного вигорання (unsplash.com)

Також слід звернути увагу на соматичні симптоми, такі як мігрень, підвищена температура без явних причин, болі в спині. Тіло сигналізує про необхідність відпочинку і зміни способу життя.

Роман Зіненко наголошує, що важливо вчасно зупинитися і звернути увагу на своє самопочуття, щоб уникнути виснаження і зберегти здоров'я.

Як відпочити під час відпустки

Психолог радить перший день відпустки присвятити відпочинку і не займатися жодними справами. Люди часто намагаються вирішити накопичені завдання у перші дні відпустки, що не дозволяє мозку розслабитися.

Також у нашому суспільстві все ще популярно відпочивати на дачі або у селі, змінюючи сферу діяльності на фізичну роботу, що для одних може бути відпочинком, а для інших – ще однією виснажливою працею.

Така відпустка іноді може принести більше шкоди, ніж користі, оскільки людина вважатиме, що відпочила, але її стан вказуватиме на те, що рівень виснаження став ще більшим. Роман Зіненко радить виділити час для того, що приносить задоволення і дозволяє повноцінно відпочити. Важливо піклуватися про себе, щоб мати змогу піклуватися про інших. Якщо відпустка проходить без задоволення, важко буде відпочити і повернутися до роботи з новими силами.

Фото: Психологи радять змінювати обстановку і частіше займатись тим, що вам подобається (unsplash.com)

Скільки за законом можуть відпочивати українці

Стаття 6 Закону України "Про відпустки" визначає, що кожен працівник має право не менше, ніж 24 календарних дні відпустки за відпрацьований рік з моменту укладення трудового договору. Деякі категорії працівників мають право на додаткову відпустку.

Крім того, особи з інвалідністю I і II груп мають відпочивати не менше 30 календарних днів, III групи – не менше 26 календарних днів, а люди віком до 18 років – не менше 31 календарного дня.

Українське законодавство також визначає, що керівні працівники закладів та установ освіти, а також для педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають відпочивати не менше 56 календарних днів на рік.

Закон також передбачає додаткові щорічні відпустки, включаючи:

додаткову відпустку за роботу в шкідливих та важких умовах праці;

додаткову відпустку за особливий характер праці;

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Загальна тривалість основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, – 69 календарних днів.

Тривалість відпусток розраховується в календарних днях незалежно від режимів та графіків роботи. Працюючи на умовах неповного робочого часу, працівники зберігають право на щорічну основну відпустку повної тривалості. Святкові та неробочі дні не враховуються при визначенні тривалості щорічних відпусток.