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В психбольнице в Одесской области вспышка коронавируса

Александрия , Вторник 14 июля 2020 00:07
В психбольнице в Одесской области вспышка коронавируса
Фото: медики в больнице (УНИАН)
Автор: Инна Собора

Медучреждение закрыли на карантин

В Одесской области на территории Александровского сельского совета обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице. COVID-19 подтвердили у одного медработника и семи пациентов КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2".

Об этом сообщает пресс-служба Лиманской РГА.

Все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней. На этот период все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и возле ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию психбольницы жителям общежития, которое расположено на границе с этой больницей.

Согласно решению комиссии, будет временно запрещено функционирование кафе, баров и магазинов, расположенных вблизи медучреждения.

Ранее в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зарегистрировали вспышку коронавируса.

Напомним, в киевской Госпродпотребслужбе РБК-Украина сообщили, что в столичных общежитиях почти ежедневно фиксируют заражения коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в Одессе городские власти приняли решение усилить карантин.

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