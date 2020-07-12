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В общежитии Киева новая вспышка коронавируса

Киев, Украина, Воскресенье 12 июля 2020 17:27
В общежитии Киева новая вспышка коронавируса
Фото: карантин в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Местоположение троих зараженных неизвестно

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зарегистрировали вспышку коронавируса. Заражение подтвердили у пятерых студентов.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.

Там уточнили, что все инфицированные - иностранные студенты. Двоих госпитализировали в больницу, местоположение еще троих больных неизвестно.

Специалисты эпидслужб установили личности 13 человек, с которыми в последнее время контактировали зараженные. Шестерых найти пока не могут, остальных должны поместить в больницы по месту обслуживания.

На данный момент в общежитии проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, вход в здание запрещен.

Отметим, в Киеве 8 общежитий КНУТД. Половина из них находится на ул. Бойчука в Печерском районе столицы.

Ранее в киевской Госпотребслужбе РБК-Украине сообщили, что в столичных общежитиях почти ежедневно фиксируют заражения коронавирусом.

Напомним, больше всего случаев COVID-19 в общежитиях Киева зафиксировали в мае.

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