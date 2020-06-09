В Киеве опровергли сокрытие COVID-19 в одном из общежитий

Фото: Олег Рубан (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом случаи коронавируса в общежитиях фиксируются почти ежедневно

В Киеве почти ежедневно фиксируют случаи заболевания коронавирусом в общежитиях. При этом информация о сокрытии вспышки в общежитии Национальной академии государственного управления не подтвердилась.

Об этом РБК-Украина сообщил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Что касается коронавируса в общежитиях, то мы фиксируем почти ежедневно по всем общежитиям в Киеве случаи коронавируса среди жителей. По каждому общежитию принимается решение по проведению профилактических мероприятий, в том числе и по данному адресу (общежитие Академии при президенте Украины, - ред.)", - рассказал Рубан.

Он подчеркнул, что в общежитии Национальной академии государственного управления при президенте Украины провели санэпидрасследование.

"В четверг было проведено эпидемиологическое расследование соответствующим учреждением, которое отвечает за учреждения при президенте Украины. Это Центр превентивной медицины. А мы уже по городу Киеву работаем по академии и по общежитию... Сегодня продолжают работать с академией", - рассказал Рубан.

Начальник управления отметил, что 4 июня специалисты зафиксировали один случай коронавируса у работника академии, а сейчас идет определение круга контактных лиц.

"Зафиксирован действительно один случай у женщины, которая работает в Академии. Были проведены мероприятия по определению круга контактных лиц, проведение дезинфекции. И определение возможности условий пребывания больной в общежитии в субботу (6 июня, - ред.)", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос РБК-Украина, в Госпотребслужбе подчеркнули, что сокрытия заболевания коронавирусом в общежитии Академии не было.

"Мы можем сегодня утверждать, что данная больная, которая находится в общежитии, изолирована. Она болеет в легкой форме, несет минимальную угрозу для окружающих. Сокрытия не было, так как в соответствии с законом было эпидрасследование", - заявил Рубан.

Подчеркнем, Национальная академия также опровергла сокрытие вспышки коронавируса. В заведении уверяют, что приняли все необходимые меры для предотвращения заболевания COVID-19.

"После выявления факта заболевания работницы оперативно проинформированы все соответствующие службы... О своевременном информировании о факте заболевания у Национальной академии есть все необходимые документы, в том числе соответствующий акт Центра превентивной медицины", - подчеркнули в академии.

Кроме того, Рубан прокомментировал информацию о существующих сообщениях от жителей общежития о возможном сокрытии информации о больных коронавирусом.

"Это уже отношения руководства и жителей. Мы не можем такого сказать. Это не сокрытие, это уже исключительно этика руководства учреждения и больного человека", - отметил он.

Следует отметить, что анонимное сообщение стало причиной проверки фактов заболевания коронавирусом в общежитии НАГУ. Эту информацию РБК-Украина подтвердил начальник Национального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Украине, связанной с коронавируса, Александр Кравчук.

Он пояснил, что общежитие учебного заведения находится под эпиднадзором Государственного управления делами, поэтому еще в четверг там начала расследование медицинская служба управления делами.

Однако именно получение анонимного сообщения о возможных фактах сокрытия заболевания коронавирусом в общежитии Академии стало причиной проведения расследования Госпотребслужбой в Киеве.

"Это (анонимное сообщение, - ред.) было причиной того, что к этому эпидрасследованию присоединилась Госпотребслужба города Киева с лабораторным центром Киева. До этого в четверг там уже работала медицинская служба Госуправления делами. Именно после сообщения (анонимное сообщение поступило в пятницу, - ред.) мы уже и наши ресурсы туда подключили. Нет, сейчас плановых проверок не было. Да, это именно реакция (на сообщение, - ред.)", - сообщил Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проверят возможное сокрытие COVID-19 в одном из общежитий.

Как писало РБК-Украина, в конце мая в Киеве обнаружили три новых вспышки коронавируса - в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей.

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Автор: Анастасия Светлевская