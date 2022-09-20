Псевдореферендуми на окупованих РФ територіях не змінюють суті війни, - Подоляк

"На даному етапі війни чергові "пропагандистські ідеї" росіян не відіграють жодної ролі. І не змінюють суті війни. Ми застосовуємо весь арсенал для контрнаступу і нас не турбують ті чи інші "крики" російської еліти", - сказав він.

При цьому, за словами Подоляка, самі росіяни бачать у псевдореферендумах асиметричну відповідь на контрнаступи - не на полі бою, а у своєму стилі - "зараз ми почнемо".

Він додав, що росіяни вже використовують весь свій арсенал зброї та проводять мобілізацію. Тому, з воєнної точки зору, нічого не змінюється. З юридичної точки зору, будь-які ініціативи росіян на окупованих територіях є нікчемними.

"Тому "референдуми" потрібно сприймати виключно як шоу для внутрішнього пропагандистського споживання, щоб відволікти населення від провалів російської "спеціальної військової операції". Створити ілюзію результату та "зафіксувати" у телевізорі новий територіальний статус-кво - незважаючи на те, що жодну з окупованих областей Росія не контролює", - сказав радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що для України псевдореферендуми не змінюють нічого.

"Херсон, Крим, Донецьк і Луганськ - були і залишаються українськими за міжнародним правом. Відповідно ми продовжимо деокупувати ці території військовим способом, який би прапор там не був вивішений", - сказав він.