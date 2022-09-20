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Псевдореферендумы на оккупированных РФ территориях не меняют сути войны, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Проведение псевдореферендумов о вхождении в состав РФ на временно оккупированных территориях Украины не меняют сути войны. Украина все так же продолжит освобождать захваченные населенные пункты.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"На данном этапе войны очередные "пропагандистские идеи" россиян не играют никакой роли. И не меняют сути войны. Мы применяем весь арсенал для контрнаступления и нас не беспокоят те или иные "крики" русской элиты", - сказал он.

При этом, по словам Подоляка, сами россияне видят в псевдореферендумах ассиметричный ответ на контрнаступления - не на поле боя, а в своем стиле - "сейчас мы начнём".

Он добавил, что россияне уже используют весь свой арсенал оружия и проводят мобилизацию. Поэтому, с военной точки зрения, ничего не меняется. С юридической точки зрения, любые инициативы россиян на оккупированных территориях никчемны.

"Поэтому "референдумы" нужно воспринимать исключительно как шоу для внутреннего пропагандистского потребления, чтобы отвлечь население от провалов российской "специальной военной операции". Создать иллюзию результата и "зафиксировать" в телевизоре новый территориальный статус-кво - несмотря на то, что ни одну из оккупированных областей Россия не контролирует", - сказал советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что для Украины псевдореферендумы не меняют ничего.

"Херсон, Крым, Донецк и Луганск - были и остаются украинскими по международному праву. Соответственно мы продолжим деоккупировать эти территории военным способом, какой бы флаг там не был вывешен", - сказал он.

Напомним, оккупанты в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областях объявили о намерении провести "референдумы" о присоединении к РФ с 23 по 27 сентября.

В РФ хотят как можно быстрее провести "референдумы", чтобы объявить частичную мобилизацию и ввести военное положение.

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