ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Прямые инвестиции в Украину: НБУ составил рейтинг стран

Автор: Александр Белоус

Около трети инвестиций вернулось в Украину с Кипра

Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составляли 50,311 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале - 38,053 млрд долларов, долговые инструменты 12,258 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте - Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем - Швейцария (3,083 млрд долларов).

Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 1,050 млрд долларов: Россия находится на девятом месте, опережая Польшу (826 млн долларов) и США (809 млн долларов).

Самые читаемые новости

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (35,897 млрд долларов).

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

По данным НБУ, приток ПИИ за второй квартал 2020 года составил 1255 млн долларов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины иностранные инвестицииГосударственная служба статистикиНациональный банк Украины