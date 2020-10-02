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НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины

Киев, Пятница 02 октября 2020 15:41
НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины
Фото: доллары и евро (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

С начала года иностранные инвесторы вывели 300 млн долларов

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за январь-июнь 2020 года сократились на 294 млн долларов. При этом во втором квартале часть потерь начала года была компенсирована.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ приток ПИИ за второй квартал 2020 года составил 1255 млн долларов, при том, что в первом квартале был зафиксирован отток на 1 549 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

Напомним, по данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 35,8 млрд долларов, что на 2,9 млрд долларов больше, чем годом ранее.

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