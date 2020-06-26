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НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины

Новости » Экономика     26.06.2020 - 15:59
НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

За один квартал Украина потеряла 1,6 млрд долларов иностранного капитала

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года. Зафиксирован чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как отметили в пресс-службе, это первые данные об инвестициях после передачи от Государственной службы статистики Украины в НБУ полномочий по публикации статистики ПИИ.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтены реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

После уточнения данных отрицательное сальдо текущего счета в 2017-2019 годах ежегодно увеличен от 1,1 млрд долларов в 2017 году до 2,8 млрд долларов в 2019 году. При этом, приток ПИИ увеличен на те же величины. На конец 2019 года запас ПИИ в Украину увеличился с 48,9 до 51,4 млрд долларов, из Украины - снизился с 8 до 3,5 млрд долларов.

По новой методологии в первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций в размере 1,6 млрд долларов, обусловленный изъятием реинвестированных доходов реального сектора (по предыдущей методологии чистый приток составил 540 млн долларов).

НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины

Напомним, по данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 35,8 млрд долларов, что на 2,9 млрд долларов больше, чем годом ранее.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныинвестициииностранные инвестиции
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