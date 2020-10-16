Прямі інвестиції в Україну: НБУ склав рейтинг країн

Накопичені прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на 30 червня 2020 року становили 50,311 млрд доларів. З них інструменти участі в капіталі - 38,053 млрд доларів, боргові інструменти 12,258 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 15,494 млрд доларів. На другому місці - Нідерланди (10,261 млрд доларів), на третьому - Швейцарія (3,083 млрд доларів).

Компанії з країни-агресора вклали в українську економіку 1,050 млрд доларів: Росія знаходиться на дев'ятому місці, випереджаючи Польщу (826 млн доларів) і США (809 млн доларів).

На країни ЄС припадає дві третини інвестицій (35,897 млрд доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці червня Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.

За даними НБУ, приплив ПІІ за другий квартал 2020 року становив 1255 млн доларів.