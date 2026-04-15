В прямом эфире на всю страну: в гнезде аистов Одарки и Грицика появилось первое яйцо

12:16 15.04.2026 Ср
3 мин
Исследователи рассказали о графике появления яиц в гнезде аистов
aimg Татьяна Веремеева
В прямом эфире на всю страну: в гнезде аистов Одарки и Грицика появилось первое яйцо Фото: Аисты в гнезде (Getty Images)

В Национальном природном парке "Пирятинский" в гнезде аистов Одарки и Грицика появилось первое яйцо в этом году. До этого в аистовом гнезде происходили драмы за то, кто и с кем должен там жить.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исследовательницы птиц Ирины Саражинской.

Главное:

  • В гнезде аистов Одарки и Грицика в нацпарке "Пирятинский" 13 апреля появилось первое яйцо.
  • За событием в режиме онлайн наблюдали более 500 зрителей.
  • Следующее пополнение ожидается вечером 15 апреля.
  • В этом году интервал между спариванием и первым яйцом составил 8 дней.
  • Формирование пары сопровождалось борьбой.

Когда появилось яйцо

По ее словам, первое яйцо появилось 13 апреля в 23:54. Это событие активно ждали зрители онлайн-трансляции. Более 500 человек наблюдали за гнездом в прямом эфире и оставались в чате почти до утра.

После этого в гнезде "стало трое" - самец Грицик, самка Одарка и яйцо.

Когда ждать следующее пополнение

Как пояснила Саражинская, в этом году интервал между спариванием и появлением первого яйца составил 8 дней. В предыдущие годы он составлял 7 дней.

Учитывая наблюдения прошлых лет, яйца у аистов появляются через день. Поэтому следующее пополнение ожидается примерно через 48 часов - вечером 15 апреля.

В то же время специалист отмечает, что точное время предсказать сложно и делать такие прогнозы не стоит. Это касается и количества яиц, которые могут появиться в гнезде.

"Делать прогнозы, сколько же будет яиц в гнезде аистов, не стоит, потому что этого никто не знает заранее, а угадывать - дело неблагодарное", - отметила исследовательница.

После этого события среди зрителей онлайн-трансляции появился новый термин - "первояйцевое утро". Именно так назвали утро после появления первого яйца в гнезде. Теперь наблюдатели ожидают следующее событие - "второе яйцевое утро".

Как в этом году аисты заселяли гнездо

В этом году заселение гнезда в Национальном природном парке "Пирятинский" происходило непросто и даже драматично. Сезон начался 22 марта, когда в дом прилетел первый "залетный" аист, однако он пробыл там всего полторы минуты и улетел дальше. Постоянные жители на тот момент еще не вернулись.

С 24 марта гнездо начал посещать другой самец, которого условно назвали Грициком. Он постепенно обустраивал дом - носил ветки, сено и листья, а впоследствии даже остался там ночевать. 2 апреля к нему присоединилась самка, и в гнезде сформировалась новая пара.

Впрочем, ситуация резко изменилась 5 апреля, когда в гнездо вернулась его прошлогодняя хозяйка Одарка. Между птицами возникли стычки за территорию. В итоге новая самка покинула гнездо, а Одарка вернула контроль над домом. Вместе с оставшимся самцом сформировалась другая пара.

Как отмечают исследователи, такие события являются естественными для дикой природы: в борьбе за гнездо побеждает сильнейший, а окончательный состав пары формируется уже в процессе конкуренции.

РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году в гнезде известных аистов Грицька и Одарки в Киевской области, где отец выбросил самого слабого птенца. Мы писали, что это естественное поведение в дикой природе (из-за недостатка пищи или слабости малыша), однако аиста Катрусю спасли.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике в объектив фотоловушки попал редкий аист черный.

