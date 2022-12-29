Прямо з конвеєра. Росіяни почали запускати по Україні "свіжі" крилаті ракети Х-101

Під час масованого ракетного удару 29 грудня російська армія випустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-101, яка була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними видання, росіяни випустили "свіжу" ракету Х-101 зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Це означає, що окупанти почали запускати ракети "прямо з конвеєра", тобто відразу після виготовлення. Зазначено, що це вже не вперше, коли росіяни випускають по Україні ракети, які були виготовлені вже в 2022 році. Зокрема, таке вже фіксували під час ракетного обстрілу 22 жовтня. Повідомляється, що поки незрозуміло, який саме відсоток нових ракет вони використовують для ударів по Україні - чи встигають виробляти достатню кількість ракет для поповнення запасів, чи випускають їх одразу після виготовлення, не створюючи жодних резервів.