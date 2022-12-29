Прямо с конвейера. Россияне начали запускать по Украине "свежие" крылатые ракеты Х-101

Во время массированного ракетного удара 29 декабря российская армия выпустила по Украине по меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

По данным издания, россияне выпустили "свежую" ракету Х-101 из стратегического бомбардировщика Ту-95МС.

Это означает, что оккупанты начали запускать ракеты "прямо с конвейера", то есть сразу после изготовления.

Отмечено, что это уже не первый раз, когда россияне выпускают по Украине ракеты, изготовленные уже в 2022 году. В частности, такое уже фиксировали во время ракетных обстрелов 22 октября.

Сообщается, что пока непонятно, какой именно процент новых ракет они используют для ударов по Украине - успевают ли производить достаточное количество ракет для пополнения запасов или выпускают их сразу после изготовления, не создавая никаких резервов.