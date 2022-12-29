Прямо с конвейера. Россияне начали запускать по Украине "свежие" крылатые ракеты Х-101
Во время массированного ракетного удара 29 декабря российская армия выпустила по Украине по меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
По данным издания, россияне выпустили "свежую" ракету Х-101 из стратегического бомбардировщика Ту-95МС.
Это означает, что оккупанты начали запускать ракеты "прямо с конвейера", то есть сразу после изготовления.
Отмечено, что это уже не первый раз, когда россияне выпускают по Украине ракеты, изготовленные уже в 2022 году. В частности, такое уже фиксировали во время ракетных обстрелов 22 октября.
Сообщается, что пока непонятно, какой именно процент новых ракет они используют для ударов по Украине - успевают ли производить достаточное количество ракет для пополнения запасов или выпускают их сразу после изготовления, не создавая никаких резервов.
Напомним, ранее спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.
Также мы писали, что Россия еще не использовала свой запас ракет и боеприпасов. Кроме того, враг производит новые снаряды, несмотря на санкции западных стран.
Добавим, сегодня, 29 декабря, утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. В ряде областей зафиксированы взрывы, "прилеты" и работа ПВО .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.