"Прямо біля мого будинку": боксерка Статкевич зняла момент прильоту в столиці

Інна Статкевич (фото: instagram.com/innastatkevych)
Автор: Катерина Урсатій

Українська боксерка Інна Статкевич, срібна призерка чемпіонату України, опинилася в епіцентрі нічного обстрілу столиці. Спортсменка показала, як ворожий снаряд влучив поблизу її будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий акаунт чемпіонки в соцмережі Instagram.

Боксерка зняла момент прильоту

Інна Статкевич у соцмережах опублікувала відео з Києва, на якому видно наслідки російського удару. За її словами, вибух стався зовсім поруч з будинком і машиною. Під час зйомки було чути ще один приліт.

"Це пі***ц просто. Ось так от прилетіло в будинок. Прямо поряд з моїм будинком. Ну, і машина поряд", - сказала спортсменка.

 

Наслідки атаки по Києву

Минулої ночі росіяни здійснили комбінований удар по столиці України. За офіційною інформацією, вже відомо про щонайменше 45 постраждалих і 8 загиблих. Серед загиблих є дитина.

Київська міська військова адміністрація близько 5 ранку оприлюднила оперативні дані щодо руйнувань та кількості потерпілих. Рятувальники продовжували розбирати завали в пошкоджених районах.

Раніше ми писали, хто зі спортсменів розвиває бренд України у світі сьогодні.

Також читайте про деталі скандалу Сергія Богачука з організацією WBC через повернення першого місця у рейтингу.

