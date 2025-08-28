RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Прямо возле моего дома": боксерша Статкевич сняла момент прилета в столицу

Инна Статкевич (фото: instagram.com/innastatkevych)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская боксерка Инна Статкевич, серебряный призер чемпионата Украины, оказалась в эпицентре ночного обстрела столицы. Спортсменка показала, как вражеский снаряд попал вблизи ее дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт чемпионки в соцсети Instagram.

Боксерша сняла момент прилета

Инна Статкевич в соцсетях опубликовала видео из Киева, на котором видны последствия российского удара. По ее словам, взрыв произошел совсем рядом с домом и машиной. Во время съемки был слышен еще один прилет.

"Это пи***ц просто. Вот так вот прилетело в дом. Прямо рядом с моим домом. Ну, и машина рядом", - сказала спортсменка.

 

Последствия атаки по Киеву

Прошлой ночью россияне осуществили комбинированный удар по столице Украины. По официальной информации, уже известно о по меньшей мере 45 пострадавших и 8 погибших. Среди погибших есть ребенок.

Киевская городская военная администрация около 5 утра обнародовала оперативные данные о разрушениях и количестве пострадавших. Спасатели продолжали разбирать завалы в поврежденных районах.

Ранее мы писали, кто из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

Также читайте о деталях скандала Сергея Богачука с организацией WBC из-за возвращения первого места в рейтинге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОбстрелы Киева