Прямих влучань під час обстрілу Київської області не було, - ОВА
У Київській області продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки РФ. Станом на 14:30, прямих влучань ворога не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
В ОВА уточнили, що через падіння ворожих цілей загинуло дві людини. Мова йде про батька та чотирирічного сина.
Ще три людини із різними травмами доставлені до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні:
- чоловік 1979 року народження - перелом ліктьової кістки, садна тіла;
- жінка 1973 року народження - садна тіла, забій зап’ястка та кисті;
- дитина 2011 року народження - струс головного мозку, травма хребта, підшкірна гематома. Хлопця госпіталізовано.
Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.
У Київській ОВА додали, що наслідки атаки фіксуються в трьох районах Київської області. Вже відомо про повне знищення двох приватних будинків та пошкодження різного ступеня ще 22. Пошкоджено 9 автомобілів. Крім того, в одному із населених пунктів зафіксовано пошкодження куполу церкви.
"Продовжуємо роботу. Всім постраждалим буде надана вся необхідна допомога", - повідомили в ОВА.
В ніч на 11 серпня росіяни атакували Україну балістичними ракетами і та ударними безпілотниками.
Звуки вибухів було чути у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області, де працювала протиповітряна оборона.
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