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Прямих влучань під час обстрілу Київської області не було, - ОВА

Неділя 11 серпня 2024 15:40
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Прямих влучань під час обстрілу Київської області не було, - ОВА Фото: ілюстративне зображення пожежників (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Київській області продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки РФ. Станом на 14:30, прямих влучань ворога не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

В ОВА уточнили, що через падіння ворожих цілей загинуло дві людини. Мова йде про батька та чотирирічного сина.

Ще три людини із різними травмами доставлені до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні:

  • чоловік 1979 року народження - перелом ліктьової кістки, садна тіла;
  • жінка 1973 року народження - садна тіла, забій зап’ястка та кисті;
  • дитина 2011 року народження - струс головного мозку, травма хребта, підшкірна гематома. Хлопця госпіталізовано.

Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

У Київській ОВА додали, що наслідки атаки фіксуються в трьох районах Київської області. Вже відомо про повне знищення двох приватних будинків та пошкодження різного ступеня ще 22. Пошкоджено 9 автомобілів. Крім того, в одному із населених пунктів зафіксовано пошкодження куполу церкви.

"Продовжуємо роботу. Всім постраждалим буде надана вся необхідна допомога", - повідомили в ОВА.

В ніч на 11 серпня росіяни атакували Україну балістичними ракетами і та ударними безпілотниками.

Звуки вибухів було чути у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області, де працювала протиповітряна оборона.

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