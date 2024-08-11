У Білій Церкві та околицях повторно було чути звуки вибухів: що відомо

У неділю, 11 серпня, близько п'ятої ранку на околицях Білої Церкви Київської області знову було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

До цього військові попереджали, що у бік Київської області летять ворожі ударні безпілотники.

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) інформацію підтверджували та повідомляли, що в області працює ППО.

Вперше два звуки вибухів на околицях Білої Церкви було чути приблизно о 03:42.

Крім загрози безпілотників, о 04:25 Повітряні сили ЗСУ знову повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Оновлено о 05:45

За інформацією кореспондента, звук вибуху було чутно у самій Білій Церкві.

Де оголошено тривогу

Станом на 05:22 карта тривог виглядає наступним чином.