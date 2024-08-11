Прямых попаданий во время обстрела Киевской области не было, - ОВА
В Киевской области продолжают ликвидировать последствия ночной атаки РФ. По состоянию на 14:30, прямые попадания врага не зафиксированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
В ОВА уточнили, что из-за падения вражеских целей погибли два человека. Речь идет об отце то четырехлетнем сыне.
Еще три человека с разными травмами доставлены в Броварскую многопрофильную клиническую больницу:
- мужчина 1979 года рождения – перелом локтевой кости, ссадины тела;
- женщина 1973 года рождения - ссадины тела, ушиб запястья и кисти;
- ребенок 2011 года рождения - сотрясение головного мозга, травма позвоночника, подкожная гематома. Мальчик госпитализирован.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В ведомстве добавили, что последствия атаки фиксируются в трех районах Киевской области. Уже известно о полном уничтожении двух частных домов и повреждении разной степени еще 22. Повреждены 9 автомобилей. Кроме того, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение купола церкви.
"Продолжаем работу. Всем пострадавшим будет предоставлена вся необходимая помощь", - сообщили в ОВА.
В ночь на 11 августа россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
Звуки взрывов были слышны в Киеве, в Полтавской громаде, в Хмельницкой области и в Белой Церкви Киевской области, где работала противовоздушная оборона.
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