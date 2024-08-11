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У Хмельницькій області пролунали вибухи

Неділя 11 серпня 2024 03:07
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У Хмельницькій області пролунали вибухи Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

На тлі російської атаки балістичними ракетами і ударними дронами у Хмельницькій області пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"На Хмельниччині пролунала серія вибухів, передають наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.

В ніч на 11 серпня Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з трьох напрямків: південно-східного, східного і північного. Крім того, триває атака на Україну групами ударних дронів.

Вибухи пролунали у Києві та у Полтавській громаді.

Увечері 10 серпня вибух пролунав у Сумах. У Запорізькій області внаслідок удару російської ракети загинув мирний житель.

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Хмельницька область Війна Росії проти України
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