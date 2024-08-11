У Хмельницькій області пролунали вибухи
На тлі російської атаки балістичними ракетами і ударними дронами у Хмельницькій області пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"На Хмельниччині пролунала серія вибухів, передають наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.
В ніч на 11 серпня Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з трьох напрямків: південно-східного, східного і північного. Крім того, триває атака на Україну групами ударних дронів.
Вибухи пролунали у Києві та у Полтавській громаді.
Увечері 10 серпня вибух пролунав у Сумах. У Запорізькій області внаслідок удару російської ракети загинув мирний житель.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.