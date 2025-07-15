Без прямих постачань з США: Spiegel розкрив план НАТО щодо зброї для України

Як зазначає видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус місяцями працював над тим, щоб укласти угоду, прийнятну для США щодо зброї для України. За його ідеєю, США продовжать постачати озброєння Україні, особливо системи протиповітряної оборони, а європейці оплатять рахунки.

За даними Spiegel, Пісторіус вперше згадав про цю ідею під час телефонної розмови з головою Пентагону Пітом Гегсетом наприкінці квітня. Він запитав, як би це було, якби Німеччина купила в американців дві системи ППО Patriot і передала їх безпосередньо Україні.

Спочатку реакції не було. Але відтоді німецький міністр неодноразово повертався до цієї теми - на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, на саміті Альянсу в Гаазі і під час свого першого візиту до Пентагону 14 липня.

Того ж дня президент США Дональд Трамп різко змінив риторику, заявивши, що кілька країн, які мають американські системи Patriot, передадуть їх Україні та замінять пізніше. Як висловився Трамп, їх можна розгорнути "дуже швидко".

Пісторіус після зустрічі з Гегсетом повідомив, що вони обговорили дві системи Patriot, а також можливі шляхи подальшої підтримки України системами ППО. Видання додає, що кращим рішенням для Німеччини було б постачання цих ЗРК або з американського арсеналу, або безпосередньо від промисловості.

Але у Вашингтоні Пісторіус зазначив, що Берлін відкритий для іншого варіанту - щоб Бундесвер передав системи Україні, які потім можна було б замінити постачаннями зі США.

Як повідомляється, глава Міноборони Німеччини також продовжує ініціативу з минулого року, в рамках якої він збирав кошти від інших партнерів України для придбання систем протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО Марка Рютте, Фінляндія, Канада, Швеція, Велика Британія та Данія планують взяти участь.