Пряме влучання не зупинило: під Покровськом робот 6 годин вивозив поранених із пекла

Операція відбулася в районі Покровська і тривала близько шести годин - під постійною загрозою атак російських дронів.

Так, наземна платформа 25-ї ОПДБр шість годин проривалася крізь багнюку та ворожі дрони, щоб доставити поранених десантників до стабпункту. Навіть пряме влучання ворожого FPV не змогло вивести техніку з ладу.

Двох поранених забирали з різних позицій.

Робот мав забрати двох бійців із різних точок. Один з них перебував у важкому стані після удару ворожого FPV-дрона. Осколками було посічено бік, спину та ноги. Його стан оцінювали як важкий.

Через складну ситуацію на напрямку традиційна евакуація автотранспортом була надто небезпечною. Тож рішення використати НРК стало фактично єдиним шансом швидко вивезти поранених із "сірої зони".

Наземний робот вирушив на позицію, щоб забрати бійця, а дорогою підібрав ще одного пораненого - з легшими осколковими травмами.

Атака на зворотному шляху

Дорога виявилася надзвичайно складною: глибокі колії, слизьке покриття, постійна загроза ворожих безпілотників.

Більше того, на зворотному шляху після евакуації першого бійця робот потрапив під удар FPV-дрона. Один із військових встиг вискочити з платформи, а сама машина, попри ураження, витримала атаку та змогла продовжити рух.

Додатковим фактором ризику стали складні погодні умови, які ще більше обмежують можливості пересування техніки.

Однак, попри пошкодження, НРК дістався до другої позиції, забрав ще одного пораненого і доставив обох військових до визначеної точки евакуації.

Вдалося довезти до стабпункту

На фінальному етапі поранених забрали побратими на автомобілі та доправили до стабілізаційного пункту. Таким чином вдалося врятувати життя двом військовим у надзвичайно складних умовах.

У бригаді наголосили, що оборона Покровського напрямку залишається однією з найважчих. Російські війська активно використовують дрони для контролю логістичних маршрутів, що значно ускладнює підвезення боєприпасів, ротації та евакуацію поранених.

Технології, що рятують життя

Історія під Покровськом вкотре продемонструвала, що роботизовані системи стають критично важливими на сучасному полі бою. Там, де кожен виїзд автівки може завершитися влучанням дрона, наземні роботи дають шанс зберегти життя - і пораненим, і тим, хто їх рятує.