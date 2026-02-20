Прямое попадание не остановило: под Покровском робот 6 часов вывозил раненых из ада

В Донецкой области украинские десантники провели сложную и рискованную эвакуацию раненых собратьев с помощью наземного роботизированного комплекса.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде в Facebook.
Операция состоялась в районе Покровска и длилась около шести часов - под постоянной угрозой атак российских дронов.
Двух раненых забирали с разных позиций.
Первый военный подвергся удару FPV-дрона. По словам побратимов, он получил тяжелые ранения - в бок, ноги и спину. Его состояние оценивали как тяжелое.
Наземный робот отправился на позицию, чтобы забрать бойца, а по дороге подобрал еще одного раненого - с более легкими осколочными травмами.
Из-за сложной ситуации на направлении традиционная эвакуация автотранспортом была слишком опасной. Поэтому решение использовать НРК стало фактически единственным шансом быстро вывезти раненых из "серой зоны".
Дорога оказалась чрезвычайно сложной: глубокие колеи, скользкое покрытие, постоянная угроза вражеских беспилотников.
На обратном пути после эвакуации первого бойца робот попал под удар FPV-дрона. Один из военных успел выскочить из платформы, а сама машина, несмотря на поражение, выдержала атаку и смогла продолжить движение.
Несмотря на повреждения, НРК добрался до второй позиции, забрал еще одного раненого и доставил обоих военных к определенной точке эвакуации.
На финальном этапе раненых забрали собратья на автомобиле и доставили в стабилизационный пункт. Таким образом удалось спасти жизнь двум военным в чрезвычайно сложных условиях.
В бригаде отмечают: оборона Покровского направления остается одной из самых тяжелых. Российские войска активно используют дроны для контроля логистических маршрутов, что значительно усложняет подвоз боеприпасов, ротации и эвакуацию раненых.
Дополнительным фактором риска стали сложные погодные условия, которые еще больше ограничивают возможности передвижения техники.
История под Покровском в очередной раз демонстрирует, что роботизированные системы становятся критически важными на современном поле боя. Там, где каждый выезд машины может завершиться попаданием дрона, наземные роботы дают шанс сохранить жизнь - и раненым, и тем, кто их спасает.
Несмотря на атаки и сложную обстановку, украинские военные продолжают адаптироваться к новым вызовам войны, используя технологии там, где еще несколько лет назад это казалось фантастикой.