Проживаючих в Естонії росіян не впускатимуть назад до країни у разу участі у війні
Естонія не впускатиме назад росіян, які покинули країну, аби взяти участь у війні проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на EADaily.
В Естонії немає жодних підстав перешкоджати виїзду росіянам, які бажають покинути країну та проживають в ній на підставі посвідки на постійне проживання. Водночас якщо стане відомо про те, що росіянин брав участь у війні проти України - йому заборонять повертатися назад.
"Естонія не вводила жодних обмежень на виїзд російських громадян з Естонії. Але якщо ми дізнаємося, що вони вирушили на війну, у них не буде можливості повернутися в Естонію", - заявив віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Вейко Коммусаар.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.
Тим часом Польща прийняла постанову, яка вводить додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії.
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