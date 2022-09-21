ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Проживаючих в Естонії росіян не впускатимуть назад до країни у разу участі у війні

Новость на русском →
Середа 21 вересня 2022 15:09
Проживаючих в Естонії росіян не впускатимуть назад до країни у разу участі у війні Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Естонія не впускатиме назад росіян, які покинули країну, аби взяти участь у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EADaily.

В Естонії немає жодних підстав перешкоджати виїзду росіянам, які бажають покинути країну та проживають в ній на підставі посвідки на постійне проживання. Водночас якщо стане відомо про те, що росіянин брав участь у війні проти України - йому заборонять повертатися назад.

"Естонія не вводила жодних обмежень на виїзд російських громадян з Естонії. Але якщо ми дізнаємося, що вони вирушили на війну, у них не буде можливості повернутися в Естонію", - заявив віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Вейко Коммусаар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Тим часом Польща прийняла постанову, яка вводить додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Російська Федерація
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії