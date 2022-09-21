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Проживающих в Эстонии россиян не будут впускать обратно в страну в случае участия в войне

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 15:09
Проживающих в Эстонии россиян не будут впускать обратно в страну в случае участия в войне Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Эстония не будет впускать назад россиян, которые покинули страну, чтобы принять участие в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EADaily.

В Эстонии нет никаких оснований препятствовать выезду россиянам, желающим покинуть страну и проживающим в ней на основании вида на жительство. В то же время, если станет известно о том, что россиянин принимал участие в войне против Украины - ему запретят возвращаться назад.

"Эстония не вводила никаких ограничений на выезд российских граждан из Эстонии. Но если мы узнаем, что они отправились на войну, у них не будет возможности вернуться в Эстонию", - заявил вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Тем временем Польша приняла постановление, вводящее дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России.

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