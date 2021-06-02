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Прожитковий мінімум може зрости більш ніж удвічі: що передбачає законопроект

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Україна, Середа 02 червня 2021 13:21
Прожитковий мінімум може зрости більш ніж удвічі: що передбачає законопроект Фото: прожитковий мінімум зросте у 2021 році удвічі до 4636,4 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму. У результаті показник може рости більш ніж удвічі.

Відповідні норми містяться у законопроекті №3515.

Згідно з проектом, прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Документ змінює визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству.

Згідно з проектом, відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має становити не менше 40% у 2021 році. До 2030 року воно повинно зрости до 50%.

За даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню.

Таким, чином, якщо закон буде ухвалено остаточно, прожитковий мінімум у 2021 році зросте більш ніж двічі - до 4636,4 гривень.

Згідно з законом до держбюджет, у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні.

Відзначимо, зарплати українців продовжують зростати у 2021 році. Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2021 року склала 13 543 гривень. За останній рік (у порівнянні з квітнем минулого року) зарплата зросла на 29,8% (на 3 113 гривень).

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