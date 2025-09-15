Прожитковий мінімум наступного року зросте до 3200 гривень

"Прожитковий мінімум на одну особу 3209 гривень на місяць з 1 січня 2026 року", - написав він.

Железняк повідомив, що інфляція (грудень до грудня) за прогнозом уряду становитиме 9,9%.

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень.

Таким чином, прожитковий зросте на 9,9% - тобто на рівень інфляції.

Плани уряду

Текст проєкту бюджету поки що не оприлюднений. Але раніше Мінфін в листі повідомляв про плани підняти прожитковий мінімум саме до цієї суми.

Мінфін готував проєкт бюджету на 2026 рік за сценарієм 2, який передбачає більш тривалі строки військових дій із відповідними наслідками для економіки.

Мінфін пропонував більш суттєво підняти прожитковий мінімум, через більш високу інфляцію в сценарії тривалої війни.

У 2026 році він становитиме:

на одну особу - 3 209 гривень;

дітей віком до 6 років - 2 817 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років - 3 512 гривні;

працездатних осіб - 3 328 гривень;

для осіб, які втратили працездатність, - 2 595 гривень (мінімальна пенсія, зараз - 2 361 гривня).

Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що поточна величина прожиткового мінімуму не відповідає потребам громадян.

"Ми повинні чітко сказати людям, подивіться, в Україні можна прожити на справедливо розраховану суму в 10-12 тисяч гривень", - зазначив Гетманцев.