Прожиточный минимум в следующем году вырастет до 3200 гривен

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2026 год заложил повышение прожиточного минимума. Он вырастет на уровень прогнозируемой инфляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.
"Прожиточный минимум на одного человека 3209 гривен в месяц с 1 января 2026 года", - написал он.
Железняк сообщил, что инфляция (декабрь к декабрю) по прогнозу правительства составит 9,9%.
Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен.
Таким образом, прожиточный вырастет на 9,9% - то есть на уровень инфляции.
Текст проекта бюджета пока что не обнародован. Но ранее Минфин в письме сообщал о планах поднять прожиточный минимум именно до этой суммы.
Минфин готовил проект бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.
Минфин предлагал более существенно поднять прожиточный минимум, из-за более высокой инфляции в сценарии длительной войны.
В 2026 году он будет составлять:
Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина, что текущая величина прожиточного минимума не соответствует потребностям граждан.
"Мы должны четко сказать людям, посмотрите, в Украине можно прожить на справедливо рассчитанную сумму в 10-12 тысяч гривен", - отметил Гетманцев.
Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования. В Минсоцполитики предлагают отказаться от показателя прожиточного минимума.