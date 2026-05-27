Прожитковий мінімум 2026: як змінилась сума та які розрахунки для дітей та пенсіонерів

Який прожитковий мінімум діє у 2026 році

У 2026 році загальний прожитковий мінімум становить 3209 гривень. Це на 289 гривень більше, ніж було у 2025 році.

Окремі показники встановили для дітей, працездатних українців та пенсіонерів.

Для дітей у 2026 році діють такі суми:

для дітей до 6 років - 2817 гривень;

- 2817 гривень; для дітей від 6 до 18 років - 3512 гривень.

Саме від цих показників залежать окремі соціальні виплати та допомога сім’ям із дітьми.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум зріс до 3328 гривень.

Для пенсіонерів та людей, які втратили працездатність, показник становить 2595 гривень.

Саме ця сума впливає на:

мінімальну пенсію;

частину соціальних доплат;

окремі види державної допомоги.

Що змінилося для українців

Після підвищення прожиткового мінімуму автоматично зросли:

мінімальні пенсії;

виплати малозабезпеченим сім’ям;

окремі допомоги на дітей;

інші соціальні виплати, які розраховуються на основі цього показника.

Крім того, прожитковий мінімум для працездатних осіб використовується для розрахунку максимальної бази нарахування ЄСВ.