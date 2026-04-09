Деяким дітям з інвалідністю виплатять 6500 гривень: хто може отримати гроші та які умови

15:10 09.04.2026 Чт
Одноразову допомогу отримають тисячі дітей, але є й обмеження
aimg Ірина Костенко
Деякі родини отримають додаткові гроші на потреби дитини (фото ілюстративне: Getty Images)

Декому з дітей з інвалідністю в Україні виплатять грошову допомогу у розмірі 6500 гривень. Однак претендувати на державну підтримку можуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Хто саме має право на таку виплату

Українцям розповіли, що Кабінет міністрів підтримав постанову щодо розподілу коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні.

Йдеться про надання одноразової виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А - у дев'яти прифронтових областях України:

  • Чернігівській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Сумській;
  • Запорізькій.

Уточнюється, що раніше міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін підписав відповідний Меморандум із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.

"Очікується, що допомогу отримають близько 9 тисяч дітей в зазначених регіонах", - наголосили в міністерстві.

Деяким дітям з інвалідністю виплатять 6500 гривень: хто може отримати гроші та які умовиДіти з інвалідністю підгрупи А отримають одноразову допомогу 6500 гривень (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Як формуються списки отримувачів

Списки отримувачів, за інформацією Мінсоцполітики, формуються на основі даних Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

"Пенсійний фонд України після перевірки даних, зазначених у списках, повідомляє отримувачів про право на отримання такої допомоги", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що повідомлення надходить у "Дії" (за наявності встановленого мобільного додатка).

У разі неможливості повідомлення отримувачів через "Дію", ПФУ інформує громадян:

  • або засобами мобільного зв'язку;
  • або в електронній формі.

"Про можливість та строки звернення до сервісних центрів", - уточнили у міністерстві.

Наголошується при цьому на важливому нюансі: "Виплата надається лише тим, хто не отримав одноразову допомогу в опалювальному сезоні 2025/2026 програми "Зимова підтримка".

Кому та як виплатять "дитячу" допомогу

У Мінсоцполітики повідомили, що одноразова допомога у розміні 6500 гривень виплачується одному із законних представників дитини - який отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю підгрупи А.

Отже, важливо розуміти, що ці кошти:

  • зараховуються на банківський рахунок, на який вже надходять соціальні виплати;
  • надаються у безготівковій формі.

"Родина може використати їх на будь-які потреби дитини", - підсумували у міністерстві.

