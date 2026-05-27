Прожиточный минимум 2026: как изменилась сумма и какие расчеты для детей и пенсионеров

С 1 января 2026 года в Украине повысили прожиточный минимум. Из-за этого автоматически выросли минимальные пенсии, часть социальных пособий и другие выплаты, которые привязаны к этому показателю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
В 2026 году общий прожиточный минимум составляет 3209 гривен. Это на 289 гривен больше, чем было в 2025 году.
Отдельные показатели установили для детей, трудоспособных украинцев и пенсионеров.
Для детей в 2026 году действуют такие суммы:
Именно от этих показателей зависят отдельные социальные выплаты и помощь семьям с детьми.
Для трудоспособных лиц прожиточный минимум вырос до 3328 гривен.
Для пенсионеров и людей, утративших трудоспособность, показатель составляет 2595 гривен.
Именно эта сумма влияет на:
После повышения прожиточного минимума автоматически выросли:
Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособных лиц используется для расчета максимальной базы начисления ЕСВ.
Ранее РБК-Украина писало, что некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить единовременное пособие в размере десяти пенсий. Такая выплата предусмотрена для работников образования, медицины, соцзащиты, артистов и спортсменов при наличии необходимого стажа и если они ранее не получали пенсию.
Также мы рассказывали, что часть детей с инвалидностью подгруппы А получит единовременное пособие в размере 6500 гривен. Выплаты предусмотрены для семей из девяти прифронтовых областей Украины, а средства начислят автоматически через Пенсионный фонд на счет, куда уже поступает соцпомощь.