Общество Образование Деньги Изменения Экология

Прожиточный минимум 2026: как изменилась сумма и какие расчеты для детей и пенсионеров

13:32 27.05.2026 Ср
2 мин
Вместе с этим показателем автоматически подняли и выплаты
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Прожиточный минимум в Украине (Getty Images)

С 1 января 2026 года в Украине повысили прожиточный минимум. Из-за этого автоматически выросли минимальные пенсии, часть социальных пособий и другие выплаты, которые привязаны к этому показателю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Читайте также: "Детские" выплаты по-новому: что меняется для родителей и нужно ли что-то переоформлять

Главное:

  • Показатель в 2026 году: В Украине подняли общий прожиточный минимум до 3209 гривен (на 289 гривен больше по сравнению с прошлым годом).
  • Автоматический рост: Из-за изменения показателя автоматически увеличились минимальные пенсии, выплаты малообеспеченным семьям и пособия на детей.
  • Суммы для детей: Для малышей до 6 лет - 2817 гривен, для детей от 6 до 18 лет - 3512 гривен.
  • Суммы для взрослых: Для трудоспособных украинцев показатель вырос до 3328 гривен.
  • Суммы для пенсионеров: Для лиц, утративших трудоспособность, минимум теперь составляет 2595 гривен.

Какой прожиточный минимум действует в 2026 году

В 2026 году общий прожиточный минимум составляет 3209 гривен. Это на 289 гривен больше, чем было в 2025 году.

Отдельные показатели установили для детей, трудоспособных украинцев и пенсионеров.

Для детей в 2026 году действуют такие суммы:

  • для детей до 6 лет - 2817 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет - 3512 гривен.

Именно от этих показателей зависят отдельные социальные выплаты и помощь семьям с детьми.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум вырос до 3328 гривен.

Для пенсионеров и людей, утративших трудоспособность, показатель составляет 2595 гривен.

Именно эта сумма влияет на:

  • минимальную пенсию;
  • часть социальных доплат;
  • отдельные виды государственной помощи.

Что изменилось для украинцев

После повышения прожиточного минимума автоматически выросли:

  • минимальные пенсии;
  • выплаты малообеспеченным семьям;
  • отдельные пособия на детей;
  • другие социальные выплаты, которые рассчитываются на основе этого показателя.

Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособных лиц используется для расчета максимальной базы начисления ЕСВ.

Ранее РБК-Украина писало, что некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить единовременное пособие в размере десяти пенсий. Такая выплата предусмотрена для работников образования, медицины, соцзащиты, артистов и спортсменов при наличии необходимого стажа и если они ранее не получали пенсию.

Также мы рассказывали, что часть детей с инвалидностью подгруппы А получит единовременное пособие в размере 6500 гривен. Выплаты предусмотрены для семей из девяти прифронтовых областей Украины, а средства начислят автоматически через Пенсионный фонд на счет, куда уже поступает соцпомощь.

