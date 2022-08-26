Названы области, в которых может пройти обязательная эвакуация

На случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, помимо Донецкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, хотя обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области, ее готовят в Харьковской, Запорожский и Николаевской областях.

"Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся", - отметила она.