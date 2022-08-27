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Де і як може пройти обов'язкова евакуація: роз'яснення від Верещук

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Київ, Субота 27 серпня 2022 18:14
Де і як може пройти обов'язкова евакуація: роз'яснення від Верещук Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Юлія Бойко

Обов'язкова евакуація може пройти в Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях. Але тільки з окремих районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук в ефірі "24 каналу".

За її словами, влада розглядає можливість обов'язкової евакуації саме з окремих районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

"Я ще раз повторю, мова не йде про евакуацію з усіх цих областей, а тільки про евакуацію окремих районів. Так, у нас дійсно є дані і ми їх аналізуємо щодо того, яким буде опалювальний сезон в областях, які зараз страждають від обстрілів російської армії. І саме тому ми, оцінюючи ситуацію, чекаємо від керівництва ОВВА листи, і тільки на підставі таких листів ми будемо приймати рішення про евакуацію із зазначених районів", - зазначила Верещук.

Про яку кількість людей може йти мова

Верещук прогнозує, що обов'язковій евакуації можуть підлягати не менше 500 000 осіб.

"Тобто півмільйона людей можуть переміститися зі східних областей в Центр і на Захід вже цієї осені або взимку", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Верещук розповіла, в яких областях можуть провести обов'язкову евакуацію. І сьогодні почала надходити реакція з регіонів.

Зокрема, влада Харківської області назвали умови для такої евакуації, але уточнила, що поки їх немає.

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евакуація Ірина Верещук
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