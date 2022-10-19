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Не пройшов і місяць після оголошення анексії, як "адміністрація" евакуюється з Херсона, - Подоляк

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Середа 19 жовтня 2022 13:41
Не пройшов і місяць після оголошення анексії, як "адміністрація" евакуюється з Херсона, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Так звана "адміністрація" Херсону евакуюється з міста менше, ніж через місяць після оголошення про анексію регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Не минуло й місяця з помпезного оголошення про анексію Херсона, урочистого концерту на Червоній площі та криків "гойда", як самопроголошена "адміністрація міста"… урочисто евакуюється в очікуванні українського правосуддя. Реальність може бути болючою, якщо жити у світі вигаданих фантазій", - написав він.

Нагадаємо, росіяни вже розпочали евакуацію так званих "державних установ" з Херсонської області до окупованого Криму.

Окрім того, окупаційна влада регіону заявила про так зване "добровільне переміщення" містян на лівий берег Дніпра.

Також повідомлялося, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Окупанти почали копати укріплення у районі Чаплинки.

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