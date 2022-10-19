ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не прошел и месяц после объявления аннексии, как "администрация" эвакуируется из Херсона, - Подоляк

Новина українською →
Среда 19 октября 2022 13:41
Не прошел и месяц после объявления аннексии, как "администрация" эвакуируется из Херсона, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Так называемая "администрация" Херсона эвакуируется из города менее чем через месяц после объявления об аннексии региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Не прошло и месяца после помпезного объявления об аннексии Херсона, торжественного концерта на Красной площади и криков "гойда", как самопровозглашенная "администрация города"… торжественно эвакуируется в ожидании украинского правосудия. Реальность может быть болезненной, если жить в мире вымышленных фантазий", - написал он.

Напомним, россияне уже приступили к эвакуации так называемых "государственных учреждений" из Херсонской области в оккупированный Крым.

Кроме того, оккупационные власти региона заявили о так называемом "добровольном перемещении" горожан на левый берег Днепра.

Также сообщалось, что Россия предположительно готовит провокации на территории Херсона и области. Оккупанты начали копать укрепления в районе Чаплинки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Херсон
NEWS
У Зеленского отреагировали на "удар" ВСУ по Херсону и рассылку СМС об "эвакуации"
У Зеленского отреагировали на "удар" ВСУ по Херсону и рассылку СМС об "эвакуации"
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет