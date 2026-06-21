Пройшло 17 мільйонів барелів нафти. США заперечили перекриття Ормузької протоки

За даними американського командування, безпечний прохід через міжнародну водну артерію повністю забезпечено.

Протягом доби через протоку здійснили транзит 55 торгівельних суден, які перевезли великі обсяги вантажів та понад 17 мільйонів барелів нафти на світові ринки.

Командування зазначає, що Спільний морський інформаційний центр (JMIC) цього тижня випустив офіційну рекомендацію, яка підтверджує безпеку проходу для всіх суден за визначеним маршрутом.

Американські військові сили, згідно з оголошенням, залишаються на місці та зберігають пильність, щоб гарантувати повне, неухильне та ефективне дотримання всіх аспектів підписаної з Іраном угоди.