В Ірані знову заявили про закриття Ормузької протоки
У суботу, 20 червня, військове командування Ірану оголосило про закриття Ормузької протоки для судноплавства. Тегеран навів кілька причин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У командуванні заявили, що вирішили закрити Ормузьку протоку у зв’язку з імовірними порушеннями Ізраїлем режиму припинення вогню в Лівані та "невиконанням" Сполученими Штатами першого пункту попередньої угоди про припинення війни.
"Ми заявляємо, що Ормузьку протоку буде закрито для проходу суден. Це перший крок у відповідь на порушення ворогом домовленостей, і в разі продовження агресії будуть заплановані та вжиті подальші заходи, щоб змусити ворога виконати свої зобов’язання", - заявили в Центральному штабі об’єднаного військового командування Ірану "Хатам аль-Анбія".
При цьому віцепрезидент США Джей Джей Ді Венс заявив телеканалу Fox News, що "немає жодних доказів" закриття водного шляху.
Також іранське агентство Fars повідомляє, що переговорна група Ірану незабаром вирушить до Швейцарії для переговорів із США.
Угода між США та Іраном
Нагадаємо, що в ніч на 18 червня президент США Дональд Трамп підписав рамкову угоду з Іраном. Очікувалося, що підписання документа відбудеться в п'ятницю, але сторони досягли домовленостей раніше.
При цьому зустріч у п’ятницю в Швейцарії не скасовувалася. Очікувалися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми (і, можливо, все-таки церемонія підписання рамкової угоди ще залишалася в силі).
Однак у підсумку цю зустріч було скасовано. Віцепрезидент США Джей Ді відклав візит, посилаючись на питання, що не були до кінця сформульовані, а в ЗМІ писали, що причиною цього стала військова операція Ізраїлю в Лівані.
Пізніше стало відомо, що до переговорів все-таки готуються і з американської сторони їх можуть провести спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.
До речі, у п’ятницю, 19 червня, у ЗМІ також повідомляли, що Іран нібито обмежив прохід суден через Ормузьку протоку. Однак незабаром у МЗС Ірану цю інформацію спростували.