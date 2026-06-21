Прошло 17 млн баррелей нефти. США опровергли перекрытие Ормузского пролива

По данным американского командования, безопасный проход через международную водную артерию полностью обеспечен.

За сутки через пролив прошли 55 торговых судов, которые доставили на мировые рынки большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти.

Командование отмечает, что Объединенный морской информационный центр (JMIC) на этой неделе выпустил официальную рекомендацию, подтверждающую безопасность прохода для всех судов по установленному маршруту.

Американские вооруженные силы, согласно заявлению, остаются на месте и сохраняют бдительность, чтобы гарантировать полное, неукоснительное и эффективное соблюдение всех аспектов подписанного с Ираном соглашения.