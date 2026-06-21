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Прошло 17 млн баррелей нефти. США опровергли перекрытие Ормузского пролива

06:49 21.06.2026 Вс
2 мин
За сутки по артерии прошли 55 судов под наблюдением США
aimg Екатерина Коваль
Прошло 17 млн баррелей нефти. США опровергли перекрытие Ормузского пролива Фото: судоходство в Ормузском проливе (Getty Images)
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Движение коммерческих судов через стратегический Ормузский пролив остается открытым, а интенсивность транспортного потока в субботу, 20 июня, возросла. Вооруженные силы США продолжают обеспечивать свободу судоходства в регионе и контролировать соблюдение соглашения с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США.

По данным американского командования, безопасный проход через международную водную артерию полностью обеспечен.

За сутки через пролив прошли 55 торговых судов, которые доставили на мировые рынки большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти.

Командование отмечает, что Объединенный морской информационный центр (JMIC) на этой неделе выпустил официальную рекомендацию, подтверждающую безопасность прохода для всех судов по установленному маршруту.

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Американские вооруженные силы, согласно заявлению, остаются на месте и сохраняют бдительность, чтобы гарантировать полное, неукоснительное и эффективное соблюдение всех аспектов подписанного с Ираном соглашения.

Напомним, в субботу, 20 июня, военное командование Ирана (Центральный штаб "Хатам аль-Анбия") в очередной раз объявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Свой шаг Тегеран мотивировал якобы "явно нарушением Соединенными Штатами первого пункта меморандума" и продолжающимися ударами Израиля по югу Ливана.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки могут ввести собственные пошлины и сборы для судов, проходящих через эту стратегически важную водную артерию, если запланированные мирные переговоры с Ираном закончатся фиаско. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением таких сборов якобы в качестве платы "за услуги Ангела-хранителя" для стран Ближнего Востока.

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