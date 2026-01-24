Проїзд за рахунок держави: які пільги на транспорт мають військові з УБД

Раніше РБК-Україна писало, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю через війну та їх супроводжуючі мають право на безкоштовний проїзд різними видами транспорту. Якщо водій відмовляє у пільзі, це порушення закону, і пільговик може скаржитися перевізнику, місцевій владі або контролюючим органам.

Також ми розповідали, що в Україні близько 10,7 млн осіб мають право на пільговий проїзд у пасажирському транспорті - це пенсіонери, особи з інвалідністю, ветерани тощо. Витрати на компенсацію перевізникам покривають місцеві бюджети.