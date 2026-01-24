Проезд за счет государства: какие льготы на транспорт имеют военные с УБД

Ранее РБК-Украина писало, что участники боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны и их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд различными видами транспорта. Если водитель отказывает в льготе, это нарушение закона, и льготник может жаловаться перевозчику, местным властям или контролирующим органам.

Также мы рассказывали, что в Украине около 10,7 млн человек имеют право на льготный проезд в пассажирском транспорте - это пенсионеры, лица с инвалидностью, ветераны и т.д. Расходы на компенсацию перевозчикам покрывают местные бюджеты.