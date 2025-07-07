Посвідчення є, а безплатного проїзду - нема. Що робити, якщо водій виганяє УБД з маршрутки

Що треба знати УБД про безкоштовний проїзд (фото ілюстративне: facebook com dima schors)

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них мають право на безкоштовний проїзд громадським транспортом. Проте нерідко трапляються випадки, коли водії приватних маршруток відмовляються возити пільговиків.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, яким транспортом можуть безкоштовно користуватися УБД та що робити, їм відмовляють у наданні послуги.

Хто має право на безкоштовний проїзд Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни", безоплатний проїзд передбачено для: учасників бойових дій та прирівняних до них осіб;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи. "Пільга діє за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження електронного обліку - також електронного квитка, який видається безкоштовно", - пояснює юрист. На якому транспорті можна їхати безкоштовно Пільговики можуть користуватися безоплатним проїздом: усіма видами міського пасажирського транспорту;

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;

залізничним і водним транспортом приміського сполучення;

автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема у межах району, області та між областями. Що робити, якщо водій відмовляє у пільзі За словами юриста, відмова водія у перевезенні пільговика - порушення закону. Це часто трапляється через те, що держава або місцева влада не компенсує перевізникам вартість пільгових поїздок. Якщо водій вимагає оплату або виганяє з маршрутки, слід подати скаргу: перевізнику;

органу місцевого самоврядування або виконавчої влади, який уклав договір із перевізником;

Укртрансбезпеці, Нацполіції або Держпродспоживслужбі.