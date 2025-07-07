Посвідчення є, а безплатного проїзду - нема. Що робити, якщо водій виганяє УБД з маршрутки
Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них мають право на безкоштовний проїзд громадським транспортом. Проте нерідко трапляються випадки, коли водії приватних маршруток відмовляються возити пільговиків.
РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, яким транспортом можуть безкоштовно користуватися УБД та що робити, їм відмовляють у наданні послуги.
Хто має право на безкоштовний проїзд
Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни", безоплатний проїзд передбачено для:
- учасників бойових дій та прирівняних до них осіб;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи.
"Пільга діє за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження електронного обліку - також електронного квитка, який видається безкоштовно", - пояснює юрист.
На якому транспорті можна їхати безкоштовно
Пільговики можуть користуватися безоплатним проїздом:
- усіма видами міського пасажирського транспорту;
- автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;
- залізничним і водним транспортом приміського сполучення;
- автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема у межах району, області та між областями.
Що робити, якщо водій відмовляє у пільзі
За словами юриста, відмова водія у перевезенні пільговика - порушення закону. Це часто трапляється через те, що держава або місцева влада не компенсує перевізникам вартість пільгових поїздок.
Якщо водій вимагає оплату або виганяє з маршрутки, слід подати скаргу:
- перевізнику;
- органу місцевого самоврядування або виконавчої влади, який уклав договір із перевізником;
- Укртрансбезпеці, Нацполіції або Держпродспоживслужбі.
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Раніше ми писали про те, чим відрізняється статус УБД від ветерана та кому більше надають пільг.
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