Проїзд подорожчає ще в одному обласному центрі: де та на скільки зростуть тарифи

15:33 14.04.2026 Вт
2 хв
Вартість буде залежати від довжини маршруту
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Громадський транспорт у Миколаєві (facebook.com/nikeltrans)

У Миколаєві можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках уже з 27 квітня. Відповідні проєкти рішень оприлюднені на сайті міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти рішень виконкому, опубліковані на сайті Миколаївської міської ради.

Які тарифи пропонують

Згідно з оприлюдненими документами, у місті пропонують встановити такі тарифи:

  • до 10 км - 18 гривень;
  • понад 10 км - 20 гривень.

Окремі тарифи передбачені для віддалених мікрорайонів, де коефіцієнт підсадки пасажирів прирівнюється до приміських маршрутів:

  • Варварівка - 20 гривень;
  • Матвіївка - 25 гривень;
  • Велика Корениха - 25 гривень;
  • Мала Корениха - 30 гривень.

Йдеться про дев’ять проєктів рішень виконкому, які стосуються перевізників: "Приватавтолюкс", "МІС", "ТФТ", "ІВА", "Еталонавто", "Гуриг-Сервіс", "Авто-Віола", "Алан-Техно", "Євротранстехсервіс".

Що зміниться для школярів

Для учнів 1-12 класів умови залишаються без змін - з 1 вересня по 1 червня вони оплачуватимуть 50% вартості проїзду.

Водночас обов’язковою умовою є наявність учнівського квитка.

Раніше РБК-Україна розповідало про подорожчання проїзду в Івано-Франківську. З16 квітня у місті вдруге за місяць зросте вартість проїзду в транспорті - до 25 гривень залежно від способу оплати.

Ми також писали про можливе підвищення тарифів на проїзд у Львові. У місті планують помірно підвищити вартість проїзду (до 30 гривень готівкою), але різке зростання до 42 гривень не підтримали. Остаточне рішення місцева влада ухвалить після додаткових розрахунків.

