ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Проїхав 20 км після удару: "Новатор" врятував екіпаж попри влучання дрона

14:30 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Проїхав 20 км після удару: "Новатор" врятував екіпаж попри влучання дрона Фото: "Новатор" врятував екіпаж попри влучання дрона (прес-служба виробника)
Додати як бажане джерело в Google

Бронеавтомобіль "Новатор" вивіз екіпаж стрілецького батальйону Національної поліції України після удару FPV-дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook NAUDI.

Зазначається, що попри пожежу, бронемашина змогла подолати близько 20 кілометрів і доставила поліцейських до місця дислокації. Усі члени екіпажу залишилися живими.

За словами представників підрозділу, за чотири місяці експлуатації бронеавтомобіль здійснив близько 100 виїздів і витримав удари десяти FPV-дронів. Його використовували для виконання логістичних завдань на сході України, зокрема для доставки пального, акумуляторних батарей та іншого необхідного майна.

Відомо, що нещодавно цей "Новатор" був знищений. Однак під час останнього виїзду бронеавтомобіль виконав своє головне завдання – захистив екіпаж і допоміг доставити його до безпечного місця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Українська бронетехніка" спільно з компанією-партнером представила бронеавтомобіль "Новатор 2" із дистанційно керованим броньованим модулем українського виробництва.

Також ми писали, що Україна вже випереджає західних партнерів у створенні бронеавтомобілів за ціною, швидкістю розробки й виробництва та впровадженням нових технологій. Водночас, в Україні немає виробництва двигунів і трансмісій, тому тут конкурувати із Заходом поки неможливо.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат
Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом