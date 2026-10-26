Проїхав 20 км після удару: "Новатор" врятував екіпаж попри влучання дрона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook NAUDI.

Зазначається, що попри пожежу, бронемашина змогла подолати близько 20 кілометрів і доставила поліцейських до місця дислокації. Усі члени екіпажу залишилися живими.

За словами представників підрозділу, за чотири місяці експлуатації бронеавтомобіль здійснив близько 100 виїздів і витримав удари десяти FPV-дронів. Його використовували для виконання логістичних завдань на сході України, зокрема для доставки пального, акумуляторних батарей та іншого необхідного майна.

Відомо, що нещодавно цей "Новатор" був знищений. Однак під час останнього виїзду бронеавтомобіль виконав своє головне завдання – захистив екіпаж і допоміг доставити його до безпечного місця.