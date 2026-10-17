Україна випереджає Захід у створенні бронеавтомобілів, - CEO "Української бронетехніки"

Україна вже випереджає західних партнерів у створенні бронеавтомобілів за ціною, швидкістю розробки й виробництва та впровадженням нових технологій. Водночас, в Україні немає виробництва двигунів і трансмісій, тому тут конкурувати із Заходом поки неможливо.

Про це генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас розповів у коментарі РБК-Україна на конференції-зустрічі делегацій німецького та українського ОПК "Україна - Німеччина: співпраця в оборонній промисловості".

Де Україна випереджає Захід

За словами Бельбаса, у бронетехніці Україна випереджає західних партнерів давно: і в ціновому сегменті, і в технічних напрацюваннях. Як приклад він навів масштаби виробництва "Богдани" та бронеавтомобілів, а також їхню вартість.

Керівник компанії уточнив, що Україна попереду в швидкості розробки, швидкості виробництва, вартості та впровадженні нових технологій.

Чого бракує: двигуни, трансмісії та захист виробництва

Водночас Бельбас зауважив, що випереджати країни в бронетехніці складно, коли немає автомобільної індустрії. За його словами, вона зникла в 2008 році, коли Україна вступила до Світової організації торгівлі без перехідного періоду. Він назвав це проблемою галузі.

Через це в Україні, за його словами, немає виробництва трансмісій і двигунів, а автомобілі лише складають. У цьому сегменті, зазначив Бельбас, конкурувати із Заходом наразі не вдасться.

Окремо він наголосив на питанні захисту виробництв і місць їхнього розташування. За його словами, під час ударів безпека виходить на перше місце. Бельбас вважає, що потрібні задекларовані програми, які, на жаль, не впроваджуються: окрім кредитування, іншої підтримки немає, зокрема воєнного страхування та підземних локацій для розміщення виробництв.