Українська бронемашина "Новатор 2" отримала турель з точністю 90% (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що модуль оснащений 12,7-мм кулеметом Browning із боєкомплектом на 300 набоїв та забезпечує поворот на 360 градусів. Він також обладнаний тепловізійним комплексом Archer TSA 7/75 та цифровим прицілом ATN X-SIGHT 5 5-25X.

Під час демонстрації на стрільбищі модуль показав 90% влучань у мішені на дистанціях 100, 350, 600 та 1000 метрів. Також бронемашина продемонструвала стрільбу в русі та по дронах.

Дистанційне керування озброєнням дозволяє екіпажу залишатися всередині захищеного корпусу під час роботи з модулем. Модуль також пройшов дослідницькі випробування та перебуває на завершальному етапі кодифікації. Його також адаптовано для встановлення на М113, БРДМ-2 та інші броньовані платформи.

"Дистанційно керований модуль із можливістю заряджання озброєння зсередини машини адаптований до різних типів броньованої техніки, зокрема М113, БРДМ-2 та "Новатор". Це дозволяє використовувати його на різних бойових платформах", - зазначив представник Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Сергій Ружинський.