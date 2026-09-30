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Українська бронемашина "Новатор 2" отримала турель з точністю 90% (відео)

14:18 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Українська бронемашина "Новатор 2" отримала турель з точністю 90% (відео) Фото: бронемашина "Новатор 2" отримала турель з точністю 90% (прес-служба компанії)
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Компанія "Українська бронетехніка" спільно з компанією-партнером представила бронеавтомобіль "Новатор 2" із броньованим модулем українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що модуль оснащений 12,7-мм кулеметом Browning із боєкомплектом на 300 набоїв та забезпечує поворот на 360 градусів. Він також обладнаний тепловізійним комплексом Archer TSA 7/75 та цифровим прицілом ATN X-SIGHT 5 5-25X.

Під час демонстрації на стрільбищі модуль показав 90% влучань у мішені на дистанціях 100, 350, 600 та 1000 метрів. Також бронемашина продемонструвала стрільбу в русі та по дронах.

Дистанційне керування озброєнням дозволяє екіпажу залишатися всередині захищеного корпусу під час роботи з модулем. Модуль також пройшов дослідницькі випробування та перебуває на завершальному етапі кодифікації. Його також адаптовано для встановлення на М113, БРДМ-2 та інші броньовані платформи.

"Дистанційно керований модуль із можливістю заряджання озброєння зсередини машини адаптований до різних типів броньованої техніки, зокрема М113, БРДМ-2 та "Новатор". Це дозволяє використовувати його на різних бойових платформах", - зазначив представник Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Сергій Ружинський.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів.

Окрім того, напередодні стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога. Під час операції "Вівальді" окупантів атакували НРК-камікадзе, закинуті на понад 10 кілометрів углиб тилу.

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