В Україні створили унікальну технологію десантування НРК з дронів (відео)
Бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Brave1.
Зазначається, що системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials".
Таку тактику застосування освоїли лише декілька підрозділів. Alter Ego розробили власний спеціалізований НРК "Десантник" та рішення для точного скиду з бомбера. Весь процес від ідеї до бойового застосування зайняв 10 днів.
На рахунку у "Десантника" вже є підтверджені ураження. Зокрема, були знищені укриття та особовий склад противника.
"У військовій справі між створенням технології, її першим застосуванням і моментом, коли про неї можна говорити публічно, може пройти чимало часу. Поки про унікальну вдалу висадку НРК не можна було розповідати, "Десантник" вже проходив випробування та виконував свою роботу", - зазначили у 93-ї окремій механізованій бригаді.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, наземні роботи залишаються однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.
Окрім того, напередодні стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога. Під час операції "Вівальді" окупантів атакували НРК-камікадзе, закинуті на понад 10 кілометрів углиб тилу.