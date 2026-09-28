В Україні створили унікальну технологію десантування НРК з дронів (відео)

Бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Brave1.

Зазначається, що системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials".

Таку тактику застосування освоїли лише декілька підрозділів. Alter Ego розробили власний спеціалізований НРК "Десантник" та рішення для точного скиду з бомбера. Весь процес від ідеї до бойового застосування зайняв 10 днів.

На рахунку у "Десантника" вже є підтверджені ураження. Зокрема, були знищені укриття та особовий склад противника.

"У військовій справі між створенням технології, її першим застосуванням і моментом, коли про неї можна говорити публічно, може пройти чимало часу. Поки про унікальну вдалу висадку НРК не можна було розповідати, "Десантник" вже проходив випробування та виконував свою роботу", - зазначили у 93-ї окремій механізованій бригаді.