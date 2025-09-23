Провокації Росії: США обіцяють захищати "кожен дюйм" території НАТО

Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час засідання Ради Безпеки, посол жорстко розкритикував дії Росії та запевнив союзників у готовності Сполучених Штатів до оборони.

Він нагадав, що лише дев’ять днів тому Радбез ООН уже збирався після масового порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. За його словами, Москва "знову вторглася у повітряний простір країни-члена НАТО".

Волц підкреслив, що США та їхні союзники "захищатимуть кожен дюйм території НАТО", тому "Росія має негайно припинити небезпечні дії".

Він також заявив, що Вашингтон очікує від Москви "кроків до деескалації, а не до розширення конфлікту".

На думку дипломата, інциденти із безпілотниками та винищувачами створюють враження, що "Росія або прагне втягнути в протистояння з Україною більше держав, або втратила контроль над власними військовими". Він назвав "украй тривожним" будь-який із цих варіантів.

Наприкінці виступу, Волц закликав Кремль дотримуватися норм міжнародного права.

"Як постійний член Ради Безпеки, Росія зобов’язана підтримувати мир і безпеку, поважати суверенітет сусідніх держав і припинити порушення їхнього повітряного простору. Настав час для прямих переговорів з Україною про припинення цієї війни", - зазначив американський посол.