ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Провокации России: США обещают защищать "каждый дюйм" территории НАТО

Нью-Йорк, Вторник 23 сентября 2025 01:49
UA EN RU
Провокации России: США обещают защищать "каждый дюйм" территории НАТО Фото: постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты и их союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить опасные действия.

Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время заседания Совета Безопасности, посол жестко раскритиковал действия России и заверил союзников в готовности Соединенных Штатов к обороне.

Он напомнил, что всего девять дней назад Совбез ООН уже собирался после массового нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши. По его словам, Москва "снова вторглась в воздушное пространство страны-члена НАТО".

Уолтц подчеркнул, что США и их союзники "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", поэтому "Россия должна немедленно прекратить опасные действия".

Он также заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы "шагов к деэскалации, а не к расширению конфликта".

По мнению дипломата, инциденты с беспилотниками и истребителями создают впечатление, что "Россия или стремится втянуть в противостояние с Украиной больше государств, или потеряла контроль над собственными военными". Он назвал "крайне тревожным" любой из этих вариантов.

В конце выступления, Уолтц призвал Кремль соблюдать нормы международного права.

"Как постоянный член Совета Безопасности, Россия обязана поддерживать мир и безопасность, уважать суверенитет соседних государств и прекратить нарушение их воздушного пространства. Пришло время для прямых переговоров с Украиной о прекращении этой войны", - отметил американский посол.

Военное обострение между НАТО и Россией

После атаки российскими беспилотниками Польши 10 сентября, а также недавнего вторжения истребителей РФ в воздушное пространство Эстонии, правительства ряда европейских стран заявили о намерениях сбивать российские борты в случае нарушения ими воздушного пространства.

Министр иностранных дел Великобритании Иветта Купер заявила о готовности армии сбивать российские самолеты в воздушном пространстве стран НАТО, но с одним условием.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также пригрозил сбивать российские истребители в случае нарушения воздушного пространства Польши.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия стала реальной угрозой для мира и безопасности в мире, и на Кремль необходимо оказать максимальное давление.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Майк Волтц
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"