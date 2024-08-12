"Провокація російських окупантів": мер Енергодару розповів, чи є загроза від пожежі на ЗАЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Енергодара Дмитра Орлова в коментарі проєкту " Радіо Свобода ".

За словами міського голови, градирні, в яких сталася пожежа, використовувались в технологічному процесі для додаткового охолодження сирої води, яка є у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС. Вони не працювали вже досить довгий час. Зазвичай дані конструкції працюють влітку під час функціонування досить суттєвої кількості енергоблоків.

"Зараз оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі, там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції й залізобетоні. Тому фізично там займатись було нічому горіти", - сказав він.

Орлов не виключає, що таким чином, "окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових".

"До діючих енергоблоків, до ядерних установок, там досить суттєва відстань – близько кілометра до найближчого енергоблока. Тому з погляду якихось ядерних радіаційних небезпек, їх немає. Радіаційний фонд зараз у нормі, такий який і був до цього моменту", - поінформував він.